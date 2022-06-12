Литва купила 6 безпілотників на майже 1 мільйон євро

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас повідомив, що для України придбали шість сучасних безпілотників EOS C VTOL. Повідомляється, що вже найближчим часом ЗСУ отримають чотири літальні апарати.

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За словами Тапінаса, загальна вартість шести розвідувальних безпілотників естонського виробництва склала 990 тисяч євро.

Ми щойно купили ще 4 сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 000 євро. Загальна вартість – 990 000 євро,

– написав Тапінас у твітері.

Телеведучий зазначив, що інші два безпілотники Збройні Сили України отримають через два місяці. Литовський громадський діяч звернув увагу, що безпілотники отримали назву Magyla. Це ім'я древньої литовської богині смерті.

Характеристики EOS C VTOL

Ці безпілотники здатні злітати й приземлятися як коптер та під час польоту поводитися як звичайний літак. Максимальна дальність польоту становить 120 кілометрів.

Розвідувальні літальні апарати можуть набирати максимальну швидкість 107 кілометрів на годину. EOS C VTOL обладнані тихим двигуном та здатні протистояти сильним поривам вітру.

Дивіться відео роботи безпілотника EOS C VTOL

Допомога від Литви

Телеведучий із Литви Андрюс Тапінас 25 травня оголосив про збір коштів на "Байрактар", аби придбати його для Збройних сил України.

Усього за 3 дні йому вдалось зібрати всю суму грошей. За три дні Тапінасу вдалося зібрати 5 мільйонів євро, щоб придбати "Байрактар".

Тапінас наголошував, що погодив придбання "Байрактара" з міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також з виробником безпілотників.

У травні повідомлялося, що проєкт Тапінаса Laisvės TV вже пожертвував на користь України 62 тисячі євро.

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