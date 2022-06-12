Литва купила 6 беспилотников почти на 1 миллион евро

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас сообщил, что для Украины было приобретено шесть современных беспилотников EOS C VTOL. Сообщается, что уже в ближайшее время ВСУ получат четыре летательных аппарата.

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По словам Тапинаса, общая стоимость шести разведывательных беспилотников эстонского производства составила 990 тысяч евро.

Мы только что купили еще 4 современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость – 990 000 евро,

– написал Тапинас в твиттере.

Телеведущий отметил, что другие два беспилотника Вооруженные Силы Украины получат через два месяца. Литовский общественный деятель обратил внимание, что беспилотники получили название Magyla. Это имя старой литовской богини погибели.

Характеристики EOS C VTOL

Эти беспилотники способны взлетать и приземляться как коптер и во время полета вести себя как обычный самолет. Максимальная дальность полета составляет 120 км.

Разведывательные летательные аппараты могут набирать максимальную скорость в 107 километров в час. EOS C VTOL оборудованы тихим двигателем и способны противостоять сильным порывам ветра.

Смотрите видео работы беспилотника EOS C VTOL

Помощь от Литвы

Телеведущий из Литвы Андрюс Тапинас 25 мая объявил о сборе средств на Байрактар , чтобы приобрести его для Вооруженных сил Украины.

Всего за 3 дня ему удалось собрать всю сумму денег. За три дня Тапинас удалось собрать 5 миллионов евро, чтобы приобрести "Байрактар".

Тапинас подчеркивал, что согласовал приобретение Байрактара с министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников.

В мае сообщалось, что проект Тапинаса Laisvės TV уже пожертвовал в пользу Украины 62 тысяч евро.

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