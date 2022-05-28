Литовский телеведущий Андрюс Тапинас 25 мая объявил о старте кампании по сбору средств на Bayraktar для вооруженных сил Украины. Как он отметил, конечной целью 5 миллионов евро.

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Сколько удалось собрать

Уже сегодня, 28 мая, на своей странице в соцсети Тапинас сообщил, что удалось собрать почти всю необходимую сумму. Кроме того, уверенно добавил, что к концу суток им удастся завершить сбор.

У нас есть 4,4 миллиона евро. Сегодня вечером мы это закончим!

– заявил телеведущий.

Финальный сбор

Он также пригласил всех желающих присоединяться к финальному сбору средств в прямом эфире на Laisves TV Youtube и его канале в Facebook в 20:00 по Вильнюсскому времени.

"5 миллионов на Bayraktar за 3 дня", – отметил Тапинас.

Справка. Андрюс Тапинас – литовский журналист, писатель, языковед, переводчик, режиссер, литературовед, радио- и телеведущий. Он является лицом популярной в Литве программы "Генерация денег". Также автор ряда политико-сатирических программ. Основатель краудфандингового вещателя на YouTube Laisvės TV.

Что известно об акции Андрюса Тапинаса

В среду, 25 мая, около 13:00 по литовскому времени Тапинас объявил о сборе средств на Bayraktar для ВСУ. Уже за первые сутки ему удалось собрать более 2 миллионов евро.

О ходе кампаний телеведущий подробно информировал всех желающих в своих соцсетях. Кроме того, отметил, что деньги могут присылаться как физическим, так и юридическим лицам.

Тапинас подчеркнул, что уже даже согласовал приобретение Bayraktar TB2 с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников. Проект Тапинаса Laisvės TV уже пожертвовал в пользу Украины 62 тысячи евро.

"Пусть наш Bayraktar поднимется над непобедимой Украиной. Пусть это будет время, когда Литва и Украина вместе извлекут мечи. Время для гнева! Время пришло! Время красного рассвета!", – призвал к участию в сборе средств Тапинас.

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