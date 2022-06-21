На передовой также есть украинский экипаж, который научился использовать самоходное орудие-гаубицу. Министр обороны подчеркнул, что новое оружие на фронте используется на все 100%.
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В украинской артиллерийской семье появились германские Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже 6-й вид артиллерии 155 калибра, усиливающий нашу оборону,
– рассказал Резников.
Он добавил, что наши воины уже избивают кафиров с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. А теперь к этому "клубу лучших" присоединились и Ph2000.
Резников поблагодарил министров обороны Германии и Нидерландов за помощь Украине. Он отметил, что сейчас украинские артиллеристы "принесут тепло" на поле боя.
Шольц заверил, что Украина будет первой получать оружие
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц рассказал , что у Берлина есть большой список клиентов на оружие, ожидающих его по 2 – 3 года. Все потому, что военные должны научиться пользоваться оружием, иначе его не отправят.
Однако теперь вооружение будут предоставляться в первую очередь Украине, которая борется с российской агрессией. Шольц заверил, что вся техника, которую пообещали дать Киеву, придет вовремя.
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Заметим, что максимально помочь Украине победить российскую армию пытаются США. Да, в Пентагоне рассматривают возможность отправить нашему государству еще несколько единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. 4 установки могут предоставить уже в пределах следующей помощи.
Пока эту идею еще обсуждают, ведь некоторые партнеры опасаются, что ВСУ используют ракеты для атак объектов на территории России.
К теме смотрите видео о том, что в Германии наконец-то опубликовали перечень оружия для Украины: