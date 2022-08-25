Окрім того, військова допомога передбачає надання броньованих машин. Про це повідомили Міністерство оборони Іспанії, про що написали в El Pais.

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З чого складається військова допомога від Іспанії

Вантаж військової допомоги передбачає:

близько 20 броньованих машин;

75 палет із боєприпасами для польової артилерії;

повну батарею протиповітряної оборони;

1 000 тонн дизелю вартістю приблизно 2,5 мільйони євро.

Броньовані авто та боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

Іспанія подбала не лише про військову допомогу. Країна підготувала "на терміновий запит" вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, саме – 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження запланували на вересень.

Окрім того, Іспанія навчатиме українських військових роботі зенітної батареї. Також країна проведе навчання для особового складу ВПС України "в країні-союзниці", назва якої ще не відома.

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