Кроме того, военная помощь предусматривает предоставление бронированных машин. Об этом сообщили в Министерстве обороны Испании, о чем написали в El Pais.

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Из чего состоит военная помощь от Испании

Груз военной помощи предполагает:

около 20 бронированных машин;

75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии;

полную батарею противовоздушной обороны;

1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро.

Бронированные авто и боеприпасы уже в распоряжении украинской власти.

Испания позаботилась не только о военной помощи. Страна подготовила "по срочному запросу" груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, именно – 15,6 тысяч курток, 15 тысяч костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды. Отгрузку запланировали на сентябрь.

Кроме того, Испания будет обучать украинских военных работе зенитной батареи. Также страна проведет обучение для личного состава ВВС Украины "в стране-союзнице", название которой еще не известно.

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