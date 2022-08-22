Відповідну заяву Шольц, який досі вірить у "хороших росіян", зробив під час дня відкритих дверей федерального уряду. Канцлера запитали, чому ж Німеччина не поставляє Україні бронетранспортери.

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У відповідь Шольц заявив, що його країна поставляє "дуже багато зброї". Канцлер наголосив: мовиться про "найсучасніше та найефективніше обладнання".

Окрім того, Шольц запевнив, що в Україні вже скоро будуть обіцяні надсучасні системи ППО IRIS-T та РЛС Cobra.

Що про ППО IRIS-T казали у МЗС Німеччини

Анналена Бербок – очільниця МЗС Німеччини – в одному з інтерв'ю у липні зауважила: країни-партнерки не завжди мають у своїх запасах те, що потребує Україна. IRIS-T міністерка назвала однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони.

Тоді Бербок зауважила, що IRIS-T – усе ще на стадії виробництва. Очільниця МЗС Німеччини висловила сподівання, що ППО Україна зможе отримати вже наприкінці літа.

Окрім того, влітку стало відомо, що Німеччина планує передати Україні COBRA – легендарні радіолокаційні системи. В оперативному командуванні "Південь" заявили: COBRA може виявити місце перебування до 40 батарей артилерії за 2 хвилини.

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