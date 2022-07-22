Про необхідність зміни механізму заявила очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post. Вона вважає, що кругові поставки озброєння Україні вже продемонстрували свою неефективність.

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Шольца закликали зібрати спеціальну конференцію

За рішенням депутатів Бундестагу, ухваленим 586 голосами у квітні, владу ФРН закликали продовжити й за можливості прискорити поставку Україні необхідної техніки, при цьому розширивши надання тяжких систем озброєння, зокрема, у межах так званих "кругових" поставок.

Такий механізм передбачає, що Німеччина компенсує поставки радянських зразків тяжкого озброєння із резервів східноєвропейських держав Україні.

Ми повинні знайти у собі сміливість визнати, що це (кругові поставки зброї – ред. 24 канал) працює не так, як ми собі уявляли. Відповідно, ми повинні замість них перейти до прямих поставок,

– заявила Штрак-Ціммерман.

Нещодавно очолюваний посадовицею Комітет з питань оборони закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца якомога швидше зібрати "Національну конференцію щодо України", аби узгодити подальші дії у питаннях допомоги нашій державі. У ній повинні взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профсоюзів Німеччини.

До слова, наприкінці червня ФРН опублікувала перелік зброї, яке Україні Німеччина передала напряму. За ним, з кінця березня Берлін передав Києву переважно міни та ручні гранати. Разом з тим наша держава у червні отримала від ФРН сім протиракетних гаубиць, які країна пообіцяла передати на початку травня.

Додамо, що перші 15 зенітних самохідних систем Gepard, обіцяних Києву ще на початку квітня, Україна має отримати лише наприкінці липня, решту – до кінця серпня.

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