Соответствующее заявление Шольц, до сих пор верящий в "хороших россиян", сделал во время дня открытой двери федерального правительства. Канцлера спросили, почему Германия не поставляет Украине бронетранспортеры.

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В ответ Шольц заявил, что его страна поставляет "очень много оружия". Канцлер подчеркнул: говорится о "самом современном и эффективном оборудовании".

Кроме того, Шольц заверил, что в Украине скоро будут обещанные сверхсовременные системы ПВО IRIS-T и РЛС Cobra.

Что о ПВО IRIS-T говорили в МИД Германии

Анналена Бербок – глава МИД Германии – в одном из интервью в июле отметила: страны-партнерши не всегда имеют в своих запасах то, в чем нуждается Украина. IRIS-T министр назвала одной из самых современных систем противовоздушной обороны.

Тогда Бербок отметила, что IRIS-T – все еще на стадии производства. Глава МИД Германии выразила надежду, что ПВО Украина сможет получить уже в конце лета.

Кроме того, летом стало известно, что Германия планирует передать Украине COBRA – легендарные радиолокационные системы. В оперативном командовании "Юг" заявили: COBRA может обнаружить местонахождение до 40 батарей артиллерии за 2 минуты.

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