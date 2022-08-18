Про це 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був невисокий показник знищення російських ракет.

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Зокрема, після 24 лютого українська ППО ліквідовувала 20 – 25% крилатих ракет типу "Калібр".

Це було величезне везіння, коли ми могли знищити таку кількість ракет, які по нас запускалися. Але зараз ми бачимо зовсім інші показники. Це більш ніж 80 – 85% знищених "Калібрів". "Калібр" – це найсучасніша і найскладніша після "Кинджалу" ракета у плані знищення,

– зазначив Коваленко.

Як посилилася українська ППО

За словами військового оглядача, за майже 6 місяців війни українські військові добре відпрацювали навички знищення ворожих ракет.

Олександр Коваленко Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Зараз наші фахівці ППО мають найбільший у світі досвід протидії російській ракетній зброї. Яка ще країна у світі використовувала свою ППО, яка по факту є старою радянською, проти такої величезної кількості різноманітної ракетної зброї? Крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-155, Х-555, П-800 "Онікс", Х-25. Можна перелічувати до нескінченності ту кількість ракет, які ми зараз знищуємо.

Коваленко зазначив, що в Україні напрацювали алгоритм, як діяти проти кожного типу ракет ворога.

"Зараз ми маємо значно більший досвід. Ми знаємо, де і яку саме систему застосовувати, яке реагування повинно бути", – сказав він.

Як Україна збиває ворожі ракети

Військовий оглядач розповів, що, зокрема, для знищення російських ракет Україна успішно застосовує авіацію.

"Також російські окупанти не наважуються заходити у наш повітряний простір там, де діє наша ППО. Це теж вплинуло на те, що ми значно підвищили можливості для захисту нашої території від ударів російських окупантів", – зазначив Коваленко.

Він додав, що суттєву роль у посиленні української ППО також можуть зіграти батареї до сучасного зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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