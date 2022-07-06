Крилата ракета ЗМ-54 "Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса сягає від 1800 до 2300 кілограмів. Бойова частина – від 200 до 450 кілограмів.

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"Калібр" може вражати цілі на відстані від 200 до 2500 кілометрів. До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі.

Рятувальники пояснили, що означає "надзвукова". Звук ракети чути разом з вибухом. Коли людина чує звук "Калібру", часу сховатися в укриття вже не буде.

Що таке ракета "Калібр": дивіться відео

Загроза ракетних ударів залишається високою

Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – повідомив, що у Чорному морі зросло угруповання російських кораблів. Вони несуть ракети типу "Калібр".

У ДСНС закликали українців не легковажити своїм життям. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, потрібно показувати правильний приклад дітям.

Окупанти випустили по Одещині ракету

В ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники 6 липня випустили з літака Су-35 по Одещині ракету. На щастя, її збила ППО.

Відомо, що ракету повітряного базування Х-31 запустили з акваторії Чорного моря.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Станом на 6 липня відомо про 36 500 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 3789 одиниць;

артилерійських систем – 812 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 664 одиниці;

крилатих ракет – 153 одиниці;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 одиниць;

спеціальної техніки – 65 одиниць.

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