Ракетна загроза від країни-агресорки Росії залишається високою. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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У Чорному морі збільшилось угрупування кораблів, що несуть на борту ракети морського базування типу "Калібр". Понад 30 ракет на бортах 5 кораблів – 3 надводних і 2 підводних загрожують Україні з моря,

– зазначив Братчук.

За його словами, 2 години лунала повітряна тривога вночі в Одесі та області. Ніч проти 5 липня минула без обстрілів. Втім, загроза ракетних ударів не зникла.

Крім того, Братчук повідомив, що Південний напрямок підсилено: "Установки HIMARS вже працюють не лише вдень, а і вночі".

Скільки ракет націлено на Україну у Чорному морі Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 4 липня повідомила, що загалом на російських кораблях, які перебувають у Чорному морі, Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 4 липня повідомила, що загалом на російських кораблях, які перебувають у Чорному морі, розміщено 28 ракет.

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Росіяни завдали ракетних ударів уночі

У ніч проти 5 липня по всій Україні пролунали повітряні тривоги. Сирени близько 02:51 чули в Одеській області. Невдовзі повідомлення про можливий ракетний удар поширились по всій території нашої держави.

Уже через годину почали надходити перші повідомлення про вибухи. Їх чули мешканці Харкова, Дніпра, а також Шостки, що на Сумщині.

Відразу 7 ракет по Дніпропетровській області. На щастя, більшість із них вдалось збити силам ППО.

Про ракетний удар по місту повідомив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. З його слів зрозуміло, що ракет було кілька.

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