Ракетна загроза від країни-агресорки Росії залишається високою. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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У Чорному морі збільшилось угрупування кораблів, що несуть на борту ракети морського базування типу "Калібр". Понад 30 ракет на бортах 5 кораблів – 3 надводних і 2 підводних загрожують Україні з моря,
– зазначив Братчук.
За його словами, 2 години лунала повітряна тривога вночі в Одесі та області. Ніч проти 5 липня минула без обстрілів. Втім, загроза ракетних ударів не зникла.
Крім того, Братчук повідомив, що Південний напрямок підсилено: "Установки HIMARS вже працюють не лише вдень, а і вночі".
Скільки ракет націлено на Україну у Чорному моріНачальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 4 липня повідомила, що загалом на російських кораблях, які перебувають у Чорному морі, розміщено 28 ракет.
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Росіяни завдали ракетних ударів уночі
У ніч проти 5 липня по всій Україні пролунали повітряні тривоги. Сирени близько 02:51 чули в Одеській області. Невдовзі повідомлення про можливий ракетний удар поширились по всій території нашої держави.
Уже через годину почали надходити перші повідомлення про вибухи. Їх чули мешканці Харкова, Дніпра, а також Шостки, що на Сумщині.
Відразу 7 ракет по Дніпропетровській області. На щастя, більшість із них вдалось збити силам ППО.
Про ракетний удар по місту повідомив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. З його слів зрозуміло, що ракет було кілька.
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