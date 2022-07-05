Як повідомляють кореспонденти з Миколаєва, у місті пролунали вибухи. Інформація про це з'явилась о 06:58. А вже через кілька хвилин – о 07:02 – в області оголосили про повітряну тривогу.

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Сирени пролунали після вибухів

На жаль, це не поодинокі випадки. Як повідомляли раніше в оперативному командуванні "Південь", таке стається досить часто. А причиною цього є малі відстані, які потрібно подолати ракеті до місця влучання. Тож системам не вдається вчасно перехопити дані, а також сповістити мешканців про небезпеку.

Оскільки повітряна тривога у Миколаївській області все ще триває, то ми наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях. Залишайтесь там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя, адже атаки з боку ворога можуть повторюватись.



У Миколаївській області – повітряна тривога / Скриншот vadimklimenko