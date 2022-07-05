Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він наголосив, що росіяни "дружньо" скерували в бік області сім ракет.

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Більшість з них збили наші військові

6 з них наші військові збили – над Дніпром і Синельниківським районом,

– підкреслив Резніченко.

Він також зауважив, що уламки збитої ракети стали причиною пожежі. На щастя, вогнеборцям вдалось приборкати полум'я. У цьому випадку минулось без постраждалих.

Водночас відомо про "приліт" по приватному сектору у Покрові. Ворог зруйнував відразу кілька будинків. У деяких внаслідок влучання ракети вибило вікна. На місці події спалахнула пожежа.

Наразі там працюють рятувальники, а також правоохоронці. За попередньою версією, минулось без постраждалих.

Ракетний удар стався під час повітряної тривоги

Зауважимо, що цієї ночі вперше за останні кілька днів повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Спочатку сирени близько 02:51 чули в Одеській області. Невдовзі ж вони розбудили мешканців усієї нашої держави.

Наголошуємо на тому, що ризик ракетних ударів нікуди не зник. Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Негайно ж вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не пролунає сигнал про відбій. Це може врятувати вам життя.

Практично через годину після оголошення про повітряну тривогу почали надходити повідомлення про вибухи. Їх чули мешканці Харкова, Дніпра, а також Шостки Сумської області. Наприклад, у Дніпрі чули 6 – 7 (власне, 7 ракет по області й випустили).

Уночі дніпровські телеграм-канали повідомляли також про пожежу. Вона сталась на околиці міста. Що ж стосується Шостки, то звідти надходили повідомлення про 4 звуки, які могли нагадувати або роботу ППО, або ракетний удар.

Росіяни змінили тактику ударів

У Харківській ОВА переконані, що російські військові змінили свою тактику ракетних ударів. Заступник глави ОВА Роман Семенуха підкреслив, що окупанти впродовж останніх днів б'ють по місту не ввечері, а саме о 4 ранку. Це ворог робить для того, щоб залякати місцеве населення.

Він переконаний, що ворог зараз поставив собі чітку мету. Мовиться про те, щоб Харків не мав можливості бодай якось повернутись до довоєнного життя. Для цього окупанти й намагаються посіяти страх, а також хаос у місті своїми ракетними ударами.

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