Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что россияне "дружески" направили в сторону области семь ракет.

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Большинство из них сбили наши военные

6 из них наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом,

– подчеркнул Резниченко.

Он также отметил, что обломки сбитой ракеты стали причиной пожара. К счастью, пожарным удалось потушить пламя. В этом случае обошлось без пострадавших.

В то же время известно о "прилете" по частному сектору в Покрове. Враг разрушил сразу несколько домов. У некоторых в результате попадания ракеты выбило окна. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Там работают спасатели, а также правоохранители. По предварительной версии, обошлось без пострадавших.

Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги

Заметим, что в эту ночь впервые за последние несколько дней воздушную тревогу объявили по всей Украине . Сначала сирены около 2:51 слышали в Одесской области. Вскоре они разбудили жителей всего нашего государства.

Отмечаем, что риск ракетных ударов никуда не исчез. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Немедленно отправляйтесь к укрытию и находитесь там, пока не прозвучит сигнал об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Практически через час после объявления о воздушной тревоге начали поступать сообщения о взрывах . Их слышали жители Харькова, Днепра и Шостки Сумской области. К примеру, в Днепре слышали 6 – 7 (собственно, 7 ракет по области и выпустили).

Ночью днепровские телеграм-каналы сообщали о пожаре. Он произошел на окраине города. Что же касается Шостки, то оттуда поступало сообщение о 4 звуках, которые могли напоминать либо работу ПВО, либо ракетный удар.

Россияне сменили тактику ударов

В Харьковской ОВА убеждены, что российские военные изменили свою тактику ракетных ударов. Заместитель главы ОВА Роман Семенуха подчеркнул, что оккупанты на протяжении последних дней бьют по городу не вечером, а именно в 4 утра. Это враг делает для того, чтобы запугать местное население .

Он уверен, что враг сейчас поставил себе четкую цель. Речь идет о том, чтобы у Харькова не было возможности хоть как-то вернуться к довоенной жизни . Для этого оккупанты и пытаются посеять страх, а также хаос в городе своими ракетными ударами.