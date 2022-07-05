Первыми о тревоге объявили в Одесской области. Там сирены начали раздаваться ориентировочно в 02:51 5 июля.

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Тревоги по всей Украине

Сигнал воздушной тревоги объявили в:

восточных;

центральных;

южных;

и в северных областях.

Стоит отметить, что ориентировочно в 03:11 сирены включили в Хмельницкой, Львовской, Волынской, Буковиной, Тернопольской, Закарпатской и Ровенской областях.

Упорно призываем не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги! Пожалуйста, перейдите к ближайшему укрытию! Враг коварен – под угрозой любой объект на территории Украины! Помните: руzzня – не люди!

– вспомнили в телеграмме Оперативной информации по гражданской защите.

Однако сирен нет на территории Херсонской области и Крыма. Ведь эти земли временно оккупировала Россия. Кроме того, на территории Луганщины постоянная тревога еще с 4 апреля до сих пор.

По всей территории страны людям следует находиться в укрытиях к отбою воздушных тревог.

ВСУ объяснили, почему сирены часто раздаются по всей Украине

Вооруженные Силы Украины объяснили, почему воздушная тревога часто раздается по всей территории страны .

В частности, спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что воздушная тревога включается на участке, который считается опасным и по которому может быть нанесен удар.

Если взлетают, скажем, с территории России или Беларуси самолеты Ту-22, которые имеют либо бомбы свободного падения, либо те же Х-22 с дальностью 600 километров – то есть пол Украины, – должна включаться тревога на расстояние в соответствии с их полетом. Даже еще до запуска этих ракет,

– объяснил Игнат.

Кратко о последних атаках на Украину

Российские оккупанты утром 4 июля атаковали Харьков . Они сменили тактику, ведь раньше постоянно обстреливали область поздно вечером. На этот раз ударили в местную школу и разрушили ее.

3 июля в Донецке ОВА рассказали, что враги обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч" . Одна из ракет прилетела в гостинично-жилой комплекс. Две другие ракеты повредили часть дороги в жилом районе. К счастью, люди не пострадали.

Также россияне накрыли мощным огнем Славянск на Донетчине. Погибли, по меньшей мере, 6 человек. По городу россияне ударили кассетными боеприпасами. Также многие получили ранения.