Первыми о тревоге объявили в Одесской области. Там сирены начали раздаваться ориентировочно в 02:51 5 июля.
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Тревоги по всей Украине
Сигнал воздушной тревоги объявили в:
- восточных;
- центральных;
- южных;
- и в северных областях.
Стоит отметить, что ориентировочно в 03:11 сирены включили в Хмельницкой, Львовской, Волынской, Буковиной, Тернопольской, Закарпатской и Ровенской областях.
Упорно призываем не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги! Пожалуйста, перейдите к ближайшему укрытию! Враг коварен – под угрозой любой объект на территории Украины! Помните: руzzня – не люди!
– вспомнили в телеграмме Оперативной информации по гражданской защите.
Однако сирен нет на территории Херсонской области и Крыма. Ведь эти земли временно оккупировала Россия. Кроме того, на территории Луганщины постоянная тревога еще с 4 апреля до сих пор.
По всей территории страны людям следует находиться в укрытиях к отбою воздушных тревог.
ВСУ объяснили, почему сирены часто раздаются по всей Украине
Вооруженные Силы Украины объяснили, почему воздушная тревога часто раздается по всей территории страны.
В частности, спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что воздушная тревога включается на участке, который считается опасным и по которому может быть нанесен удар.
Если взлетают, скажем, с территории России или Беларуси самолеты Ту-22, которые имеют либо бомбы свободного падения, либо те же Х-22 с дальностью 600 километров – то есть пол Украины, – должна включаться тревога на расстояние в соответствии с их полетом. Даже еще до запуска этих ракет,
– объяснил Игнат.
Кратко о последних атаках на Украину
- Российские оккупанты утром 4 июля атаковали Харьков. Они сменили тактику, ведь раньше постоянно обстреливали область поздно вечером. На этот раз ударили в местную школу и разрушили ее.
- 3 июля в Донецке ОВА рассказали, что враги обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч". Одна из ракет прилетела в гостинично-жилой комплекс. Две другие ракеты повредили часть дороги в жилом районе. К счастью, люди не пострадали.
- Также россияне накрыли мощным огнем Славянск на Донетчине. Погибли, по меньшей мере, 6 человек. По городу россияне ударили кассетными боеприпасами. Также многие получили ранения.
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