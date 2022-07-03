Снаряд разрушил эту гостиницу, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

К теме Россияне обстреляли Краматорск из "Смерча"

Жертв избежали

Отель не работал с начала полномасштабного вторжения, поэтому, к счастью, обошлось без жертв. Информация о пострадавших тоже не поступала.

Две другие ракеты повредили часть дороги в жилом районе. На месте работают оперативные службы и правоохранители.

Россияне пришли на нашу землю уничтожать все вокруг – жилье, бизнес, людей. За каждое свое преступление они будут наказаны,

– отметили в ОВА.

Также обнародовали видео с масштабами разрушений:

Второй обстрел за 2 дня

Сегодня воздушная тревога в Краматорске была объявлена в 11:08, около 11:35 был отбой. После этого в сети появились сообщения о громких взрывах, а затем подтверждение об обстреле.

Накануне, 2 июля, россияне также обстреляли Краматорск из "Смерча". Выпустили 2 неразорвавшихся снаряда. К счастью, жертв и пострадавших тоже не было. Однако обстрелы повлекли за собой разрушение.

Заметим, в Генштабе ВСУ 1 июля сообщалось, что на Краматорском направлении оккупанты активизировались.

Также важно – по Славянску ударили кассетными снарядами: видео