Предварительно обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Людей просят находиться возле укрытий

Чиновник подчеркнул, что оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению. Работают взрывотехнические службы.

Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску,

– написал Гончаренко.

Поэтому мэр призвал людей находиться ближе к укрытиям и не пренебрегать сигналами тревоги.



Разрушения от российских снарядов / Фото Александра Гончаренко



Оккупанты обстреляли Краматорск / Фото Александра Гончаренко

Вчера тоже били из "Смерча"

Накануне, 2 июля, россияне также обстреляли Краматорск из "Смерча". Они выпустили 2 неразорвавшихся снаряда. На место приехали взрывотехники.

В Краматорском городском совете говорили, что обошлось без жертв, хотя разрушения тоже были серьезные.