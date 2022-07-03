Предварительно обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
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Людей просят находиться возле укрытий
Чиновник подчеркнул, что оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению. Работают взрывотехнические службы.
Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску,
– написал Гончаренко.
Поэтому мэр призвал людей находиться ближе к укрытиям и не пренебрегать сигналами тревоги.
Разрушения от российских снарядов / Фото Александра Гончаренко
Оккупанты обстреляли Краматорск / Фото Александра Гончаренко
Вчера тоже били из "Смерча"
Накануне, 2 июля, россияне также обстреляли Краматорск из "Смерча". Они выпустили 2 неразорвавшихся снаряда. На место приехали взрывотехники.
В Краматорском городском совете говорили, что обошлось без жертв, хотя разрушения тоже были серьезные.