Попередньо, обійшлось без жертв, але є серйозні руйнування. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

До теми У Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи

Людей просять бути біля укриттів

Чиновник наголосив, що окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Працюють вибухотехнічні служби.

Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську,

– написав Гончаренко.

Тому міський голова закликав людей перебувати ближче до укриттів та не нехтувати сигналами тривоги. Зауважимо, що сирени в Краматорську лунали з 11:08 до 11:34. Після цього в мережі з'явились повідомлення про гучні вибухи.



Руйнування від російських снарядів / Фото Олександра Гончаренка



Окупанти обстріляли Краматорськ / Фото Олександра Гончаренка

Вчора теж гатили зі "Смерчу"

Напередодні, 2 липня, росіяни так само обстріляли Краматорськ зі "Смерчу". Вони випустили 2 снаряди, які не розірвались. На місце приїхали вибухотехніки.

У міській раді Краматорська казали, що обійшлось без жертв, хоч руйнування теж були серйозні.