Если раздается сирена, то не всегда означает, что угроза есть в вашем регионе, поскольку воздушную тревогу объявляют по факту взлета. Детальнее об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Почему воздушная тревога часто звучит по всей Украине

На вопрос о том, какие факторы влияют на частые тревоги по всей Украине, Игнат отметил, что обычно противник применяет свои удары по Украине с определенным замыслом по разным направлениям. Поэтому воздушная тревога включается на участке, который считается опасным и по которому может быть нанесен удар.

Если взлетают, скажем, с территории России или Беларуси самолеты Ту-22, которые имеют либо бомбы свободного падения, либо те же Х-22 с дальностью 600 километров, то есть половина Украины, – то должна включаться тревога на расстояние в соответствии с их полетом. Даже еще до запуска этих ракет,

– подчеркнул он.

Также пресс-секретарь Воздушных сил добавил, если есть информация, что будут выпущены ракеты Калибр из акватории Черного моря, которые могут лететь примерно 2,5 тысячи километров, то просчитывается их маршрут. При этом напомнил, что ракеты могут изменять ранее запрограммированный курс на определенных координатах, поэтому высчитывается специальный алгоритм, куда может улететь ракета, и тогда включается воздушная тревога.

Соответственно, если из Каспия летят ракеты с дальностью 5,5 тысячи километров и могут лететь до конца Европы, то воздушная тревога может включаться по всей Украине. Ведь тогда есть очевидная угроза, и может прилететь куда угодно, поэтому нужно оповещать.

Напоследок Игнат подчеркнул, что это нужно особенно в тех случаях, когда взлетает сразу 5-6 самолетов: Ту-95 или Ту-160, которые могут нести от 8 до 12 высокотехнологичных ракет каждый. Поэтому система оповещения работает именно так.