Якщо лунає сирена, то не завжди означає, що загроза є у вашому регіоні, оскільки повітряну тривогу оголошують за фактом зльоту. Детальніше про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Чому повітряна тривога часто лунає по всій Україні

На питання про те, які фактори впливають на часті тривоги по всій Україні, Ігнат зауважив, що зазвичай противник застосовує свої удари по Україні з певним задумом з різних напрямків. Тому повітряна тривога вмикається на ділянці, яка вважається небезпечною і по якій може бути завдано удар.

Якщо злітають, скажімо, з території Росії чи Білорусі літаки Ту-22, які мають або бомби вільного падіння, або ті ж Х-22 із дальністю 600 кілометрів – тобто пів України, – то має вмикатись тривога на відстань відповідно до їхнього польоту. Навіть ще до запуску цих ракет,

– наголосив він.

Також речник Повітряних сил додав, якщо є інформація, що будуть випущені ракети Калібр з акваторії Чорного моря, які можуть летіти приблизно 2,5 тисячі кілометрів, то прораховується їхній маршрут. При цьому нагадав, що ракети можуть змінювати раніше запрограмований курс, на визначених координатах, тому вираховується спеціальний алгоритм, куди може полетіти та ракета, і тоді вмикається повітряна тривога.

Відповідно, якщо з Каспію летять ракети з дальністю 5,5 тисяч кілометрів і можуть летіти до кінця Європи, то повітряна тривога може вмикатись по всій Україні. Адже тоді є очевидна загроза і може "прилетіти" куди завгодно, тому потрібно сповіщати.

Наостанок Ігнат наголосив, що це потрібно особливо в тих випадках, коли злітає одразу 5 − 6 літаків: Ту-95, або Ту-160, які можуть нести від 8 до 12 високотехнологічних ракет кожен. Тому система оповіщення працює саме так.