Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Важно Россия пытается создать условия для наступления на направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск

По его данным, взрывы прогремели на улицах Батюка и Свободной. Ранения получили 6 человек. Заметим, что российские кафиры обстреливали Славянск еще и в ночь на 27 июня. Тогда, к сожалению, жертву избежать не удалось. Есть убитые и раненые.

Поэтому глава общины в очередной раз призвал жителей позаботиться о собственной жизни, выехав в безопасные регионы Украины.

Эвакуация продолжается постоянно. Записаться на нее можно по телефонам "горячей линии" Славянской ВГА,

– подчеркнул Вадим Лях.

Кафиры стягивают силы в Славянск

Российские военные готовятся атаковать Славянск, используя ту же тактику, что и в Мариуполе и Северодонецке. Захватчики стягивают силы, чтобы из артиллерии бить по городу. Об этом 26 июня заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на Славянском направлении наблюдается накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии со стороны России. Кириленко рассказал, что россияне пытаются приблизиться к линии обороны ВСУ, чтобы обстреливать Славянск из артиллерии.

Однако уже 28 июня специалисты из Американского института изучения войны отметили, что российские кафиры продвинулись ближе к Лисичанску, но не смогли отрезать город от линий связи. Также россияне пытались наступать на Славянск, но не удалось.