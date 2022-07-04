О том, как прошли сутки в Харькове и области, рассказал председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он отметил, что ракетные удары оккупанты нанесли около 4:00 утра.

Ранее Оккупанты ракетами попали в объект критической инфраструктуры в Харькове

Спасатели разбирают завалы гимназии

Ракеты попали в обычную общеобразовательную школу, сейчас здесь работают спасатели, которые разбирают завалы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Гимназия ночью была пуста.

Жуткие разрушения учебного заведения / Фото 24 канала:

Смотрите фото из разрушенной школы / Фото Олега Синегубова

Смотрите видео с места событий:

В течение суток враг бил и по области

Под вражеским огнем оказались и города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Преступные действия россиян унесли жизни 3 гражданских. Все они – из села Безруки Дергачевской общины. По этому населенному пункту армия неприятеля била из артиллерии.

Россияне пробовали наступление на Прудянку

Также оккупанты пробовали наступать на село Прудянка, однако понесли потери и были вынужден отступить. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.

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Какая ситуация на фронте на Харьковском направлении

Россияне при поддержке авиации пытаются не допустить украинские войска к переходу в наступление.

В Генштабе подтвердили, что у Прудянки украинские воины решительно подавили вражескую попытку штурма.

Для возбуждения системы управления и связи противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

Смотрите в видео: какая ситуация на фронте