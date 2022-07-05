Главные события нового дня войны 24 канал собрал в одном материале. Об актуальном во вторник, 5 июля, читайте ниже.

Читайте также Россияне закрепляются в Лисичанске, на Змеином – украинский флаг: основное за 131 день

06:05 В Одесской области СБУ удалось поймать предателя. Согласно данным правоохранителей, он корректировал удары российских военных по мосту через Днестровский лиман. Об этом во время телемарафона рассказал представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

04:06 Во время воздушной тревоги слышали взрывы. Об этом сообщили жители Харькова, Днепра, а также Шостки Сумской области. Правда, доподлинно неизвестно, были ли это "прилеты", или работали силы ПВО. Ожидаем официальную информацию.

02:56 По всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Первой ее объявили в Одесской области около 02:51. После этого объявление о возможном ракетном ударе распространилось по всей территории нашего государства. Сирены гудели в течение двух часов.

02:32 В ОК "Юг" поделились информацией о ситуации в регионе за прошедшие сутки. Нашим военным там удалось ударить по складам близ Давидова Брода и Дарьевки. Что касается других потерь врага, то они такие:

30 российских оккупантов;

танк Т-62;

реактивная система залпового огня "Ураган";

гаубица "Мста-Б";

8 единиц автомобильной техники.

02:30 Источники в разведке сообщили 24 каналу об очередных вражеских потерях в Луганской области. Так, в Кадиевке удалось подорвать важный военный склад оккупантов. К моменту публикации снаряды российских военных продолжали детонировать.

01:13 Алексей Арестович рассказал, сколько военных потеряли оккупанты в боях за Лисичанск и Северодонецк. В эфире "ФЕЙГИН LIVE" он отметил, что ВСУ удалось ликвидировать 7 тысяч захватчиков, если не больше.

00:37 Украинцы создали петицию. В ней говорится о том, чтобы отличие Героя получил погибший защитник Мариуполя Даниил Сафонов. Инициатором стал Виктор Горюненко. Отметим, что солист группы Kalush Олег Псюк обратился к своим поклонникам с этим же призывом в сети.