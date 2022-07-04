Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. Уже в течение 4 дней россияне обстреливают Харьков на рассвете.

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Оккупанты хотят запугать мирных жителей

Роман Семенуха отметил, что оккупанты атакуют теперь ежедневно около 4 утра, хотя до этого чаще всего обстрелы происходили около 23:00.

Замглавы ОВА сообщил, что во время атаки 3 июля оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, а 4 июля россияне двумя ракетами атаковали здание гимназии. К счастью, в момент атаки там никого не было, поэтому обошлось без жертв и раненых. Сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ликвидируют последствия пожара.

Семенуха подчеркнул, что оккупанты абсолютно сознательно с территории Белгородской области избивают по гражданским объектам.

Мы видим, что цель № 1 – запугать, чтобы Харьков не вернулся хотя бы на какую-то частицу довоенной жизни, посеять страх и хаос,

– подчеркнул Семенуха.

Заместитель председателя ОВА отметил, что Россия должна быть признана как государство-террорист №1 в мире из-за своих поступков.

Россияне обстреляли школу

Около 4 утра 4 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Во вражеский огонь попал Шевченковский район города, в том числе пострадала местная школа.

В результате обстрела от школы остались только руины. Фото последствий российской атаки вы можете увидеть здесь.

Больше об обстреле Харькова от корреспондента 24 канала: смотрите видео