Загалом на кораблях перебуває 28 ракет. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу, передає 24 канал.

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На підводному човні – 4 ракети. Гуменюк зазначила, що тут змін не було. Крім того, на чатуванні перебуває 1 великий десантний корабель.

Не ігноруйте тривогу

Раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, що у північно-західній частині Чорного моря російське корабельне угруповання продовжує блокувати морські комунікації України та вести розвідку.

Через ракетну загрозу рекомендували не ігнорувати повітряну тривогу.

На Зміїному – український прапор

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