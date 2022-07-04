Загалом на кораблях перебуває 28 ракет. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу, передає 24 канал.
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На підводному човні – 4 ракети. Гуменюк зазначила, що тут змін не було. Крім того, на чатуванні перебуває 1 великий десантний корабель.
Не ігноруйте тривогу
Раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, що у північно-західній частині Чорного моря російське корабельне угруповання продовжує блокувати морські комунікації України та вести розвідку.
Через ракетну загрозу рекомендували не ігнорувати повітряну тривогу.
На Зміїному – український прапор
- Українські військові 30 червня повідомили, що після чергових потужних ударів російські окупанти втекли з острова Зміїний.
- У Росії це підтвердили, однак поразку назвали "жестом доброї волі". Збрехали, щоб продемонструвати, мовляв, "не перешкоджають експорту зерна з України".
- Загарбники, тікаючи, палили документи та мінували територію. Потім вони атакували острів фосфорними снарядами. Через кілька днів була повторна атака.
- Острів зачистили від залишків окупантів. Вже 4 липня показали, що на Зміїному майорить український прапор.
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