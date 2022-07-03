Як зазначили в оперативному командуванні "Південь", окупанти продовжили "демонстрацію своєї доброї волі". По Зміїному завдали 2 бомбові удари.

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Росія атакувала Зміїний з Су-24

Острів атакували 2 ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30.

Трохи згодом знову спрямував удари проти Білгород-Дністровського району Одеської області. З винищувача Су-30 ворог випустив ракету X-31. Вона потрапила у господарчу будівлю, яка розташована на території бази відпочинку на узбережжі. Значних руйнувань та загорянь не було. На щастя, загиблих та постраждалих нема.

Росіяни раніше вдарили по острову фосфорними бомбами

Зазначимо, що 1 липня російська армія вдарила по острову Зміїний фосфорними бомбами. Відео удару оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відзначив "влучність росіян", адже одна з бомб по цілі не потрапила.

Важливо! Експерт Михайло Жирохов зазначив, що росіяни справді в паніці тікали з Зміїного і тепер знищують залишки військової техніки.

Актуально В Росії не повірили в "жест доброї волі" на Зміїному, – військовий експерт

Що відомо про втечу росіян зі Зміїного:

З 20-х чисел червня ЗСУ завдавали влучні удари по російському гарнізону.

30 червня стало відомо, що російські війська на 2 катерах поспіхом покинули острів.

У міноборони Росії це підтвердили, проте пояснили це незрозумілим "жестом доброї волі" та "виконанням завдань".

Видання Forbes написало, що з початку активної війни Росія втратила на Зміїному техніки на майже мільярд доларів.

Дивіться у відео – Милованов про перемогу на Зміїному