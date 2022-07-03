Как отметили в оперативном командовании "Юг", оккупанты продолжили "демонстрацию своей доброй воли". По Змеиному нанесли 2 бомбовых удара.

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Россия атаковала Змеиный с Су-24

Остров атаковали 2 вражеских бомбардировщика Су-24 под прикрытием истребителя Су-30.

Чуть позже снова направили удары на Белгород-Днестровский район Одесской области. С истребителя Су-30 враг выпустил ракету X-31. Она попала в хозяйственное здание, расположенное на территории базы отдыха на побережье. Значительных разрушений и возгораний не было. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Россияне раньше ударили по острову фосфорными бомбами

Отметим, что 1 июля российская армия ударила по острову Змеиный фосфорными бомбами. Видео удара обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил "меткость россиян", ведь одна из бомб по цели не попала.

Важно! Эксперт Михаил Жирохов отметил, что россияне действительно в панике убегали со Змеиного и теперь уничтожают остатки военной техники.

Актуально В России не поверили в "жест доброй воли" на Змеином, – военный эксперт

Что известно о бегстве россиян со Змеиного:

С 20-х чисел июня ВСУ наносили меткие удары по российскому гарнизону.

30 июня стало известно, что российские войска на 2 катерах спешно покинули остров.

В минобороны России это подтвердили, однако объяснили это непонятным жестом доброй воли и выполнением задач.

Издание Forbes написало, что с начала активной войны Россия потеряла на Змеиной технике почти миллиард долларов.

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