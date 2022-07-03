Как отметили в оперативном командовании "Юг", оккупанты продолжили "демонстрацию своей доброй воли". По Змеиному нанесли 2 бомбовых удара.

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Россия атаковала Змеиный с Су-24

Остров атаковали 2 вражеских бомбардировщика Су-24 под прикрытием истребителя Су-30.

Чуть позже снова направили удары на Белгород-Днестровский район Одесской области. С истребителя Су-30 враг выпустил ракету X-31. Она попала в хозяйственное здание, расположенное на территории базы отдыха на побережье. Значительных разрушений и возгораний не было. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Россияне раньше ударили по острову фосфорными бомбами

Отметим, что 1 июля российская армия ударила по острову Змеиный фосфорными бомбами. Видео удара обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил "меткость россиян", ведь одна из бомб по цели не попала.

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