Как отметили в оперативном командовании "Юг", оккупанты продолжили "демонстрацию своей доброй воли". По Змеиному нанесли 2 бомбовых удара.
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Россия атаковала Змеиный с Су-24
Остров атаковали 2 вражеских бомбардировщика Су-24 под прикрытием истребителя Су-30.
Чуть позже снова направили удары на Белгород-Днестровский район Одесской области. С истребителя Су-30 враг выпустил ракету X-31. Она попала в хозяйственное здание, расположенное на территории базы отдыха на побережье. Значительных разрушений и возгораний не было. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Россияне раньше ударили по острову фосфорными бомбами
Отметим, что 1 июля российская армия ударила по острову Змеиный фосфорными бомбами. Видео удара обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил "меткость россиян", ведь одна из бомб по цели не попала.
Актуально В России не поверили в "жест доброй воли" на Змеином, – военный эксперт
Что известно о бегстве россиян со Змеиного:
- С 20-х чисел июня ВСУ наносили меткие удары по российскому гарнизону.
- 30 июня стало известно, что российские войска на 2 катерах спешно покинули остров.
- В минобороны России это подтвердили, однако объяснили это непонятным жестом доброй воли и выполнением задач.
- Издание Forbes написало, что с начала активной войны Россия потеряла на Змеиной технике почти миллиард долларов.
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