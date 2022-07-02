Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, недавний вражеский обстрел Змеиного фосфорными бомбами – яркое свидетельство того, что кафиры в панике убегали с острова .
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Зачем россияне стреляли по Змеиному
По словам господина Жирохова, очевидно, что они пытались уничтожить собственные комплексы , которые до сих пор находились на Змеином. Так они не попадут в руки украинских защитников или западных партнеров.
Там могла быть секретная аппаратура или блоки, которые пытаются уничтожить. Все для того, чтобы оно не попало в ВСУ или наши западные партнеры, – отмечает военный эксперт.
К примеру, даже точное попадание в зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" не гарантирует, что машина полностью выгорит. Может быть повреждена только кабина или часть системы. Именно поэтому россияне дополнительно обстреляли остров, чтобы все полностью уничтожить.
Это свидетельствует о том, что оккупанты в панике убегали с острова, ведь не смогли эвакуировать собственную технику. Потому и теперь вынуждены дополнительно ее бомбить.
Михаил Жирохов подчеркнул, что теперь риски высадки воздушного или морского десанта в Одесскую область значительно снизились . Ведь у захватчиков нет достаточного прикрытия, чтобы провести такую операцию.
Оккупанты в панике покидали Змеиный – Михаил Жирохов: смотрите видео
Россияне отошли из Змеиного
- 30 июня российские оккупанты сбежали с острова Змеиный. Все благодаря героическим усилиям буквально "выкуривших" оттуда россиян подразделений Вооруженных Сил Украины.
- В министерстве обороны России подтвердили эту информацию. Только они, как всегда, придумали чрезвычайно "оригинальную" и комическую отмазку . Якобы это был жест доброй воли и захватчики добровольно ушли с острова.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что теперь регион свободен от оккупантов. Это – конкретная оплеуха для России .