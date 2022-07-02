Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, нещодавній ворожий обстріл Зміїного фосфорними бомбами – яскраве свідчення того, що окупанти в паніці тікали з острова.

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За словами пана Жирохова, очевидно, що вони намагалися знищити власні комплекси, які досі перебували на Зміїному. Так вони не потраплять до рук українських захисників або західних партнерів.

Там могла бути секретна апаратура чи блоки, які ті намагаються знищити. Все для того, щоб воно не потрапило до ЗСУ або наших західних партнерів, – наголошує військовий експерт.

До прикладу, навіть точне влучання у зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" не гарантує, що машина повністю вигорить. Може бути пошкоджена лише кабіна або частина системи. Саме тому росіяни додатково обстріляли острів, щоб повністю все знищити.

Це свідчить про те, що окупанти в паніці тікали з острова, адже не змогли евакуювати власну техніку. Тому й тепер змушені додатково її бомбити.

Михайло Жирохов наголосив, що тепер ризики висадки повітряного чи морського десанту на Одещину значно знизилися. Адже загарбники не мають достатнього прикриття, щоб провести таку операцію.

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