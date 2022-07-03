Об этом рассказали в Офисе Президента. Информацию передали из местных военных администраций.
К теме ВСУ в Мелитополе разбомбили базу оккупантов и нанесли более 30 ударов
По Сумщине – более 50 "прилетов"
Россияне били из минометов по приграничным районам области – зафиксировано более 30 "прилетов". Жертв и значительных разрушений нет. Утром минометные обстрелы продолжились – еще 20 прилетов. В настоящее время всю информацию уточняют.
На Днепропетровщине попали по дачным домам
В Днепропетровской области под огнем врага снова оказалась Зеленодольская община. Снаряды попали в дачные дома в Зеленодольске, три дома – разрушены, один – поврежден.
Россияне снова сбрасывали бомбы на Змеиный
Вражеские бомбардировщики Су-24, под прикрытием истребителя Су-30, нанесли 2 бомбовых удара по острову Змеиный. Впоследствии российская армия выпустила ракету Х-31 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Она попала в хозяйственное здание базы отдыха.
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Продолжаются обстрелы Харькова
Под ежедневными обстрелами и Харьков. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Также боеприпас попал в частное домовладение, пострадала владелица, ее доставили в больницу.
В Луганской области армия агрессора пытается закрепиться в Лисичанске
В Луганской области армия агрессора хочет закрепиться в районе Лисичанска. Врагам наносят большие потери, однако они и дальше продвигаются. В городе горели многоэтажки, магазины, ТЦ.
В Донецкой области под обстрелами вся линия столкновения
В Донецкой области россияне обстреливали Славянск, один человек погиб. Также враги сбросили С300 на Доброполье: 2 погибших, 3 раненых. По десятку населенных пунктов российские военные били из стрелкового оружия, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Трое гражданских погибли, шесть ранены.
Какая ситуация в Херсонской и Николаевской областях
В Николаевской области продолжались обстрелы в Березнеговатской и Широковской общинах. Вражеские снаряды попали по домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. В Первомайском обстрелы повредили спортивный зал в клубе, школьную столовую, недостроенную 4-этажку. В селе Луч погиб человек.
В Херсонской области – обстрелы и взрывы в Бериславском и Каховском районах. Местные жители говорят, что из-за боевых действий много пожаров в лесах и на полях с пшеницей. Трудно провести жатву, ведь постоянно идут бои.
Актуально Россияне закрепляются возле Лисичанска: карта боевых действий по состоянию на 3 июля
Где ночь прошла относительно спокойно:
- на Волыни,
- на Закарпатье,
- в Ровненской области,
- в Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Винницкой,
- Запорожской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Кировоградской,
- Черкасской областях,
- на Полтавщине,
- Черниговщине,
- Житомирщине,
- в Киевской области.
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