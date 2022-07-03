Про це розповіли в Офісі Президента. Інформацію передали з місцевих військових адміністрацій.

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По Сумщині – понад 50 "прильотів"

Росіяни гатили з мінометів по прикордонних районах області – зафіксовано більше ніж 30 "прильотів". Жертв та значних руйнувань немає. Вранці мінометні обстріли продовжились – ще 20 "прильотів". Наразі всю інформацію уточнюють.

На Дніпропетровщині влучили по дачних будинках

На Дніпропетровщині під вогнем ворога знову опинились Зеленодольська громада. Снаряди потрапили у дачні будинки у Зеленодольську, три будинки – зруйновані, один – пошкоджений.

Росіяни знову скидали бомби на Зміїний

Ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, завдали 2 бомбові удари по острову Зміїному. Згодом російська армія випустила ракету Х-31 по Білгород-Дністровському районі Одещині. Вона потрапила у господарчу будівлю бази відпочинку.

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Тривають обстріли Харкова

Під щоденними обстрілами і Харків. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Також боєприпаси поцілив у приватне домоволодіння, постраждала власниця, її доправили до лікарні.

Зверніть увагу! Протягом ночі росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Загалом 4 поранених.

На Луганщині армія агресора пробує закріпитись в Лисичанську

На Луганщині армія агресора хоче закріпитись в районі Лисичанська. Ворогам завдають великі втрати, проте вони і далі просуваються. У місті горіли багатоповерхівки, магазини, ТЦ.

На Донеччині під обстрілами вся лінія зіткнення

У Донецькій області росіяни обстрілювали Слов'янськ, одна людина загинула. Також вороги скинули С300 на Добропілля: 2 загиблих, 3 поранених. По десятку населених пунктів російські військові гатили зі стрілецької зброї, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Троє цивільних загинуло, шестеро поранено.

Яка ситуація на Херсонщині та Миколаївщині

У Миколаївській області тривали обстріли у Березнегуватській та Широківській громадах. Ворожі снаряди потрапили по домогосподарствах, водонапірній башті, фермерському господарстві. У Первомайському обстріли пошкодили спортивний зал в клубі, шкільну їдальню, недобудовану 4-поверхівку. У селі Луч загинула людина.

На Херсонщині – обстріли та вибухи у Бериславському та Каховському районах. Місцеві жителі кажуть, що через бойові дії виникають багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

Важливо! У Херсоні активно працюють партизани. На вулицях з'являється все більше патріотичних листівок.

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Де ніч минула відносно спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Запорізькїй,

Хмельницькій,

Тернопільській областях,

на Кіровоградщині,

Черкащині,

Полтавщині,

Чернігівщині,

Житомирщині,

Київщині.

Про найактуальніше з фронту дізнайтесь у відео: