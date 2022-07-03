Про це розповіли в Офісі Президента. Інформацію передали з місцевих військових адміністрацій.
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По Сумщині – понад 50 "прильотів"
Росіяни гатили з мінометів по прикордонних районах області – зафіксовано більше ніж 30 "прильотів". Жертв та значних руйнувань немає. Вранці мінометні обстріли продовжились – ще 20 "прильотів". Наразі всю інформацію уточнюють.
На Дніпропетровщині влучили по дачних будинках
На Дніпропетровщині під вогнем ворога знову опинились Зеленодольська громада. Снаряди потрапили у дачні будинки у Зеленодольську, три будинки – зруйновані, один – пошкоджений.
Росіяни знову скидали бомби на Зміїний
Ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, завдали 2 бомбові удари по острову Зміїному. Згодом російська армія випустила ракету Х-31 по Білгород-Дністровському районі Одещині. Вона потрапила у господарчу будівлю бази відпочинку.
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Тривають обстріли Харкова
Під щоденними обстрілами і Харків. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Також боєприпаси поцілив у приватне домоволодіння, постраждала власниця, її доправили до лікарні.
На Луганщині армія агресора пробує закріпитись в Лисичанську
На Луганщині армія агресора хоче закріпитись в районі Лисичанська. Ворогам завдають великі втрати, проте вони і далі просуваються. У місті горіли багатоповерхівки, магазини, ТЦ.
На Донеччині під обстрілами вся лінія зіткнення
У Донецькій області росіяни обстрілювали Слов'янськ, одна людина загинула. Також вороги скинули С300 на Добропілля: 2 загиблих, 3 поранених. По десятку населених пунктів російські військові гатили зі стрілецької зброї, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Троє цивільних загинуло, шестеро поранено.
Яка ситуація на Херсонщині та Миколаївщині
У Миколаївській області тривали обстріли у Березнегуватській та Широківській громадах. Ворожі снаряди потрапили по домогосподарствах, водонапірній башті, фермерському господарстві. У Первомайському обстріли пошкодили спортивний зал в клубі, шкільну їдальню, недобудовану 4-поверхівку. У селі Луч загинула людина.
На Херсонщині – обстріли та вибухи у Бериславському та Каховському районах. Місцеві жителі кажуть, що через бойові дії виникають багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.
Актуально Росіяни закріплюються біля Лисичанська: карта бойових дій станом на 3 липня
Де ніч минула відносно спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Запорізькїй,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Полтавщині,
- Чернігівщині,
- Житомирщині,
- Київщині.
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