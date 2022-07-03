Про ситуацію на різних напрямках фронту розповіли у Генштабі ЗСУ. Деталі – дізнайтесь нижче.

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Окупанти закріплюються в районі Лисичанська

Найгарячіша ситуація – На Донбасі. Зокрема, основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні позицій в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Крім того, ворог наступав поблизу Білогорівки, але успіху не мав, тому відійшов.

На Слов’янському напрямку росіяни обороняються. Вони обстріляли населені пункти Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися штурмувати Мазанівку. Отримали відсіч та відійшли.



Ситуація на Луганщині / Скриншот з сайту Liveuamap

На Бахмутському напрямку окупанти відкривали вогонь неподалік Новолуганського і Травневого, завдали авіаудару поблизу Покровського. Вони намагаються наступати біля Спірного, йдуть бої.

Крім того, росіяни обстрілювали наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Хотіли штурмувати селище Спартак.

Обстріли Харківщини

Армія агресора обороняє раніше захоплені позиції на Харківщині. Вони безжально обстрілюють регіон. Зокрема, з артилерії гатили у бік районів населених пунктів:

Руська Лозова,

Перемога,

Верхній Салтів,

Замулівка,

Волобуївка,

Мілова,

Протопопівка,

Питомник,

Прудянка,

Норцівка.

Авіаудару завдали біля Мосьпанового та Гракового. Також загарбники намагались штурмувати Прудянку, але наші воїни це успішно відбили.



Харківщину безжально обстрілюють / Скриншот із сайту Liveuamap

Білоруси посилюють ППО біля кордону

Ознак формування наступу з боку Білорусі немає. Однак з 1 липня почали ротацію підрозділів збройних сил у Брестській області. Крім цього, посилюють систему протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку окупанти посилено охороняють ділянку українсько-російського кордону. Ворог обстріляв позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки, що на Сумщині.



Карта бойових дій / Скриншот з сайту Liveuamap

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