Актуальну інформацію з фронту повідомили у Генштабі. Про ситуацію на різних напрямках – читайте далі.

Зауважте Росіяни закріплюються в Лисичанську та перекидають зброю на Південь: основне за 131 день

Ситуація на Півночі

Обстановка на північних напрямках фронту не зазнала суттєвих зміг протягом останньої доби. Однак на Сіверському напрямку російські окупанти з території Курської області атакували позиції наших захисників та захисниць за допомогою мінометів та бойової авіації у районі Васильківського, Білопілля, Бачівська та Вовківки на Сумщині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилася незмінною.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку російські окупанти зосередилися на сковуванні дій наших військ, щоб не допустити контрнаступу. Для цього загарбники використовують авіацію. Водночас нашим воїнам вдалося відбити штурм Прудянки.

На Слов'янському напрямку за допомогою штурмових дій росіяни намагаються захопити Богородичне, Мазанівку та Долину. Бойові дії тривають.

Окупанти проводять перегрупування для відновлення свого наступу. Саме для цього загарбники перемістили батальйонно-тактичну групу з району Ізюма в район Сніжківки та розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються витіснити наші війська на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

Водночас на Краматорському напрямку окупанти, провівши артилерійську підготовку, форсували річку Сіверський Донець та закріпилися в районі Лисичанська та Білогорівки.



Ситуація на Сході станом на 4 липня / Скриншот

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших воїнів зі ствольної та реактивної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення. Загарбники завдали масованих ракетних ударів у районах Покровського, Берестового, Спірного та Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії росіяни намагалися іти у наступ та штурмувати Василівку, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, однак безрезультатно.

Водночас на Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися штурмувати Побєду та Мар'їнку. За допомогою штурмової авіації росіяни завдали ударів по Мар'їнці та Авдіївці.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти обстрілюють позиції українських воїнів, щоб не допустити їхнє переміщення на інші напрямки фронту.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому та Таврійському напрямках російські окупанти зосередили свої зусилля на поверненні контролю над Іванівкою, Потьомкиним та Мирного та недопущенні контрнаступу ЗСУ на Миколаївщині та Херсонщині.

Загарбники удосконалюють обладнання інженерних позицій в районі Нововоскресенського. Крім того, боячись контрнаступу ЗСУ, окупанти перемістили 17 вагонів боєприпасів з території окупованого Криму.



Карта бойових дій станом на 4 липня / Скриншот