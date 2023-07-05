Минулої доби агресор завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Окрім того, здійснив 47 авіаційних ударів та 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, – наголосили в Генштабі ЗСУ.
На окупованій Херсонщині зросла кількість хворих, ймовірно, на холеру
У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери.
Так звана окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворюваності та намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. Загарбники розпочали приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.
ЗСУ потужно знищують ворога
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по ЗРК та 1 – по пункту управління ворога.
Наші захисники знищили 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби.