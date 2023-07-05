Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

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Росіяни продовжують терори мирного населення

Минулої доби агресор завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Окрім того, здійснив 47 авіаційних ударів та 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Що відбувається на основних напрямках фронту

Упродовж доби 40 бойових зіткнень відбулися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському – ворог зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Упродовж минулої доби з мінометів та артилерії обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема, Гірськ, Карповичі, Михальчина Слобода, Чайкине Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка, Миропілля, Рясне Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської.

На Куп'янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Однак, наші воїни стійко тримають оборону – відбили усі атаки ворога. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії Одрадне, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Куп'янськ, Масютівку та Кислівку Харківської області.

На Лиманському – протягом доби, за підтримки авіації, агресор робив спроби витіснити наші війська з зайнятих позицій в районах західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Берестове, Веселе і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області. Наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах,

– зазначили у Генштабі ЗСУ. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському – під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районі Мар'їнки. Окупанти здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Обстріляв понад 15 населених пунктів, зокрема, Новомихайлівку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Макарівку та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. З артилерії обстріляли понад 30 населених пунктів. Зокрема, Левадне, Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Зміївку, Львове, Токарівку, Антонівку, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Херсон. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на полі бою: дивіться карту

На окупованій Херсонщині зросла кількість хворих, ймовірно, на холеру

У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери.

Так звана окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворюваності та намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. Загарбники розпочали приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

ЗСУ потужно знищують ворога