За прошедшие сутки агрессор нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Кроме того, совершил 47 авиационных ударов и 59 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, – отметили в Генштабе ВСУ.
На оккупированной Херсонщине возросло количество больных, вероятно, холерой
Во временно оккупированных Скадовске и Геническе отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.
Так называемая оккупационная "власть" не признает увеличения количества заболеваемости и пытается скрыть ухудшение санитарно эпидемиологической ситуации в регионе. Захватчики приступили к скрытой вакцинации от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.
ВСУ мощно уничтожают врага
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по ЗРК и 1 – по пункту управления противника.
Наши защитники уничтожили 5 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 боеприпаса, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы.