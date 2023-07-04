Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время выступления на одной из панелей форума "Лидерство женщин во время войны", информирует 24 Канал.

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Маляр отметила, что в ее обязанности входит и работа на информационном фронте, а приоритетом здесь является безопасность украинских военных и операций. Поэтому иногда ради их успеваемости приходится жертвовать и репутацией, и желанием рассказать о продвижении.

И здесь возникает самый сложный вызов, ведь нашему демократическому и открытому обществу крайне сложно объяснять, почему мы молчим 3 дня. Мы действительно на Юге продвигаемся, но вам об этом еще не говорим. Приходится жертвовать всем ради безопасности ВСУ, потому что это приоритет,

– сообщила Анна Маляр.

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