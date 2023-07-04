Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" рассказал 4 июля, что украинские защитники только за последние сутки ликвидировали убитыми и ранеными почти три роты оккупантов. Следует отметить, что россияне в свою очередь активизировались на Сватовском направлении.

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Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Враг выбит из ряда позиций,

– заявил Александр Тарнавский.

Бригадный генерал также отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1283 огневых задач и уничтожили 2 склада боеприпасов врага, 1 пункт управления и 36 единиц военной техники противника. В частности:

2 танка;

9 боевых бронированных машин;

2 пушки Д-30;

4 единицы боевой машины-21 "Град";

3 беспилотника Supercam, "Ланцет" и "Орлан-10";

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

пушку 2С5 "Гиацинт-С";

зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С";

зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

станцию радиоэлектронной борьбы;

автомобильную технику.

На Бердянском направлении ВСУ продвинулись на 2 километра

Представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что там Силы обороны Украины системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед.

На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага – до 2 километров,

– заявил Шершень.

По его словам, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, наносят огневое поражение артиллерией по целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу, разминируют территории.

ВСУ продвинулись на Бердянском направлении: смотрите видео

За минувшие сутки наши бойцы ликвидировали 72 врага, ранили – 166 человек.

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