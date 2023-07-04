Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розповів 4 липня, що українські захисники тільки за останню добу ліквідували вбитими та пораненими майже три роти окупантів. Варто зазначити, що росіяни своєю чергою активізувались на Сватівському напрямку.

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Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Сили оборони мають просування вперед на Таврійському напрямку. Ворог вибитий з низки позицій,

– заявив Олександр Тарнавський.

Бригадний генерал також зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1 283 вогневих завдань та знищили 2 склади боєприпасів ворога, 1 пункт управління та 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

2 танки;

9 бойових броньованих машин;

2 гармати Д-30;

4 одиниці бойової машини-21 "Град";

3 безпілотники Supercam", "Ланцет" та "Орлан-10";

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

гармату 2С5 "Гіацинт-С";

зенітний ракетний комплекс "Панцир-С";

зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор";

2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

станцію радіоелектронної боротьби;

автомобільну техніку.

На Бердянському напрямку ЗСУ просунулись на 2 кілометри

Речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що там Сили оборони України системно вибивають ворога з позицій та продовжують просуватись вперед.

На Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога – до 2 кілометрів,

– заявив Шершень.

За його словами, українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневе ураження артилерією по цілях противника, здійснюють контрбатарейну боротьбу, розміновують території.

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За минулу добу наші бійці ліквідували 72 ворогів, поранили – 166 осіб.

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