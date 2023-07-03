До того ж на Сході кількість ворожих обстрілів за тиждень збільшилась вдвічі. Також тривають контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

До теми ЗСУ звільнили Рівнопіль і просунулись під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Яка ситуація на Сході України

За словами Ганни Маляр, на Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші сили рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

До того ж противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої.

За минулий тиждень унаслідок покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів.

Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

позаминулий тиждень – 6 457 обстрілів,

минулий тиждень – 11 753 обстріли.

Що відбувається на Півдні

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське. Наші війська мали успіх.

За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на Півдні складає 158,4 квадратних кілометрів.

ЗСУ проривають фронт на кількох напрямках

Нещодавно військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що Україна має перспективи щодо звільнення Бахмута. За допомогою нестандартних асиметричних дій на Півночі (в районі Ягідного й Оріхово-Василівки) та Півдні (Кліщіївка та Курдюмівка) від міста Збройні Сили намагаються взяти ворога в тактичне охоплення.

До того ж наші Сили оборони активізувалися на Північ від Соледара. Таким чином, наші військові просуваються вперед і борються за звільнення цих територій.

Нагадаємо, що останнім значним успіхом українського війська на Бахмутському напрямку стало взяття Курдюмівської дамби. Цей об'єкт розташований на 20 кілометрів південніше міста.