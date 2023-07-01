Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, ініціатива Збройних Сил на Сході може розвинутись у звільнення значних територій.

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Перспективи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Україна має перспективи щодо звільнення Бахмута. За допомогою нестандартних асиметричних дій на півночі (в районі Ягідного й Оріхово-Василівки) та півдні (Кліщіївка та Курдюмівка) від міста Збройні Сили намагаються взяти ворога в тактичне охоплення.

Поки що на цьому напрямку ворог переважає нас в артилерії та живій силі, ми маємо діяти виважено.

Зверніть увагу! За повідомленням заступника командувача Східного угруповування Сергія Череватого, Бахмут не має для Збройних Сил стратегічного значення. Головною задачею наших військ на цьому напрямку Череватий називав заподіяння максимальної шкоди противнику.

Крім того, Сили оборони активізувалися на північ від Соледара. Отже, наші військові просуваються вперед і борються за звільнення цих територій.

Ігор Романенко про ситуацію на фронті: дивіться відео

Які успіхи мають Збройні Сили навколо Бахмута