Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, ініціатива Збройних Сил на Сході може розвинутись у звільнення значних територій.
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Перспективи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Україна має перспективи щодо звільнення Бахмута. За допомогою нестандартних асиметричних дій на півночі (в районі Ягідного й Оріхово-Василівки) та півдні (Кліщіївка та Курдюмівка) від міста Збройні Сили намагаються взяти ворога в тактичне охоплення.
Поки що на цьому напрямку ворог переважає нас в артилерії та живій силі, ми маємо діяти виважено.
Крім того, Сили оборони активізувалися на північ від Соледара. Отже, наші військові просуваються вперед і борються за звільнення цих територій.
Ігор Романенко про ситуацію на фронті: дивіться відео
Які успіхи мають Збройні Сили навколо Бахмута
- Останнім значним успіхом українського війська на Бахмутському напрямку стало взяття Курдюмівської дамби. Цей об'єкт розташований на 20 кілометрів південніше міста.
- ЗСУ розпочали контрнаступальні дії поблизу Бахмута ще на початку травня. Станом на середину червня Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів української території.
- У відповідь на просування Збройних Сил довкола Бахмута, окупанти намагаються контратакувати в районі Лиману. Наші захисники успішно відбивають атаки ворога.