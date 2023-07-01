Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, инициатива Вооруженных Сил на Востоке может развиться в освобождении значительных территорий.
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Перспективы ВСУ на Бахмутском направлении
У Украины есть перспективы по освобождению Бахмута. С помощью нестандартных асимметричных действий на севере (в районе Ягодного и Орехово-Василовки) и юге (Клищиевка и Курдюмовка) от города Вооруженные Силы пытаются взять врага в тактический охват.
"Пока что на этом направлении враг превосходит нас в артиллерии и живой силе. Мы должны действовать взвешенно", – заметил Романенко.
Кроме того, Силы обороны активизировались к северу от Соледара. Наши военные продвигаются вперед и борются за освобождение этих территорий.
Игорь Романенко о ситуации на фронте: смотрите видео
Какие успехи имеют Вооруженные Силы вокруг Бахмута
- Последним значительным успехом украинской армии на Бахмутском направлении стало взятие Курдюмовской дамбы. Этот объект расположен на 20 километров южнее города.
- ВСУ начали контрнаступательные действия вблизи Бахмута еще в начале мая. По состоянию на середину июня Силы обороны освободили около 16 квадратных километров украинской территории.
- В ответ на продвижение Вооруженных Сил вокруг Бахмута, оккупанты пытаются контратаковать в районе Лимана. Наши защитники успешно отбивают атаки врага.