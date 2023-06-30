Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, российские оккупанты имеют хорошую логистику на этих направлениях.

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Еще раньше они пытались атаковать там во время так называемого "зимнего наступления". Но никаких успехов захватчики не добились.

Украина уверенно держит оборону

Как отметил Череватый, сейчас украинские военные перехватили инициативу на Бахмутском направлении. А на Лимано-Купянскому – уверенно держат оборону. Враг пытается атаковать, но его останавливают разными средствами.

На Лимано-Купянском направлении держим оборону. Активно наблюдаем за тем, как противник пытается атаковать. Вовремя останавливаем все огнем артиллерии и другими средствами поражения. При необходимости останавливаем их в ближнем бою,

– рассказал Череватый.

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На этом направлении оккупанты используют штурмовые роты "шторм z". Однако это не сравнимо с теми же атаками, которые раньше были на Бахмутском направлении от вагнеровцев. Да и удачно организованная оборона не дает оккупантам развить что-то системное.

Атакуют, отбиваем, они готовятся, а потом снова атакуют – и мы отбиваем. Контролируемый процесс. Мы постоянно наблюдаем и готовимся к отражению любых штурмовых действий. То, что делал "Вагнер" на Бахмуте – такой интенсивности атак и непрерывности сейчас нет,

– заметил Череватый.

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