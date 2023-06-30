Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Чиновник заверил, что операция Вооруженных Сил в этом направлении идет по плану.

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Кто противостоит ВСУ вокруг Бахмута

В общей сложности группировка оккупантов на Бахмутском направлении насчитывает около 50 тысяч солдат. На сегодня подразделения преступной организации "Вагнер" полностью покинули Бахмутский плацдарм.

Теперь основными силами врага составляют воздушно-десантные и мотострелковые подразделения, а также подразделения так называемого территориального армейского резерва "Барс". Также на этом направлении привлекают ЧВК, ветеранов и патриотические организации, аффилированные с российской армией.

"Россия продолжает воевать оружием советского образца. Дефицита в вооружении оккупанты не испытывают, поэтому наши защитники вынуждены преодолевают сопротивление артиллерии, бронетехники и танков", – отметил Череватый.

Нельзя сказать, что российская армия вокруг Бахмута слаба. Напротив, она концентрирует в этом районе все силы, которые может отыскать. К примеру, недавно оккупанты для усиления обороны перебросили с Лиманского направления воздушно-десантный полк.