Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Чиновник заверил, что операция Вооруженных Сил в этом направлении идет по плану.
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Кто противостоит ВСУ вокруг Бахмута
В общей сложности группировка оккупантов на Бахмутском направлении насчитывает около 50 тысяч солдат. На сегодня подразделения преступной организации "Вагнер" полностью покинули Бахмутский плацдарм.
Теперь основными силами врага составляют воздушно-десантные и мотострелковые подразделения, а также подразделения так называемого территориального армейского резерва "Барс". Также на этом направлении привлекают ЧВК, ветеранов и патриотические организации, аффилированные с российской армией.
"Россия продолжает воевать оружием советского образца. Дефицита в вооружении оккупанты не испытывают, поэтому наши защитники вынуждены преодолевают сопротивление артиллерии, бронетехники и танков", – отметил Череватый.
Нельзя сказать, что российская армия вокруг Бахмута слаба. Напротив, она концентрирует в этом районе все силы, которые может отыскать. К примеру, недавно оккупанты для усиления обороны перебросили с Лиманского направления воздушно-десантный полк.
О боях у Курдюмовской дамбы
Заметным успехом сил обороны на Бахмутском направлении стало взятие Курдюмовской дамбы. Как сообщает 28 механизированная бригада, наши защитники сумели разгромить батальон россиян менее чем за 2 дня.
Череватый напоминает, что любое водное препятствие является отличным барьером, который может помочь обороняющимся. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы лишить врага такого преимущества.
"Наши воины полны решимости идти дальше, несмотря на водные препятствия. Опытные командиры на местах знают, как преодолевать такие вызовы", – заверил заместитель командующего Восточной группировкой.
Сергей Череватый о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео
Операция Вооруженных Сил идет по плану
Для России Бахмут продолжает играть роль не только военного форпоста, но и информационно-пропагандистскую. Ведь за 10 месяцев боев здесь был уничтожен боевой потенциал одного из мощнейших элементов ее группировки – преступная организация ЧВК "Вагнер".
"Поэтому если сейчас российская армия уйдет отсюда, это очень сильно ее дискредитирует. Мол, "Вагнер" "взял" Бахмут, а российские вооруженные силы не смогли его удержать", – предположил Череватый.
Логика наших действий на Бахмутском направлении – причинить максимальный вред врагу, чтобы потом воспользоваться этим для освобождения наших территорий. Сам город Бахмут не имеет для Вооруженных Сил стратегического значения.
"Командование Сил обороны имеет определенный замысел, которым пока нельзя делиться. Но все идет по нашему плану, и если мы воплотим его в жизнь, то сможем нанести врагу значительное поражение", – убежден заместитель командующего.
Последние новости с фронта
- После очень изнурительных боев за Бахмут, свежие силы украинской армии перешли к контрнаступательным действиям вокруг города еще в мае, взяв под контроль господствующие высоты вблизи Бахмута.
- Новая волна украинских атак на позиции захватчиков началась на прошлой неделе. Вооруженные Силы Украины захватили инициативу на этом направлении и продолжают освобождать наши территории.
- В ответ на продвижение Вооруженных Сил вокруг Бахмута, оккупанты пытаются контратаковать в районе Лимана. Наши защитники успешно отбивают атаки врага.