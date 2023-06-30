Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий. Речник запевнив, що операція Збройних Сил на цьому напрямку йде за планом.

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Хто протистоїть ЗСУ довкола Бахмуту

Загалом угрупування окупантів на Бахмутському напрямку налічує близько 50 тисяч солдатів. Станом на сьогодні підрозділи злочинної організації "Вагнер" повністю покинули Бахмутський плацдарм.

Тепер основними силами ворога є повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, а також підрозділи так званого територіального армійського резерву "Барс". Також на цьому напрямку залучають ПВК, ветеранів або патріотичні організації, афілійовані з російською армією.

"Росія продовжує воювати зброєю радянського зразка. Дефіциту в озброєнні окупанти не мають, тож наші захисники змушені долають опір артилерії, бронетехніки й танків", – зазначив Череватий.

Не можна сказати, що довкола Бахмуту ворог слабкий. Навпаки, він концентрує в цьому районі всі сили, які може знайти. Наприклад, нещодавно окупанти для посилення оборони перекинули з Лиманського напрямку на Бахмут повітряно-десантний полк.