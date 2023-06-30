Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий. Речник запевнив, що операція Збройних Сил на цьому напрямку йде за планом.
Дивіться також ЗСУ перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку – Генштаб
Хто протистоїть ЗСУ довкола Бахмуту
Загалом угрупування окупантів на Бахмутському напрямку налічує близько 50 тисяч солдатів. Станом на сьогодні підрозділи злочинної організації "Вагнер" повністю покинули Бахмутський плацдарм.
Тепер основними силами ворога є повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, а також підрозділи так званого територіального армійського резерву "Барс". Також на цьому напрямку залучають ПВК, ветеранів або патріотичні організації, афілійовані з російською армією.
"Росія продовжує воювати зброєю радянського зразка. Дефіциту в озброєнні окупанти не мають, тож наші захисники змушені долають опір артилерії, бронетехніки й танків", – зазначив Череватий.
Не можна сказати, що довкола Бахмуту ворог слабкий. Навпаки, він концентрує в цьому районі всі сили, які може знайти. Наприклад, нещодавно окупанти для посилення оборони перекинули з Лиманського напрямку на Бахмут повітряно-десантний полк.
Про бої біля Курдюмівської дамби
Помітним успіхом Сил оборони на Бахмутському напрямку стало взяття Курдюмівської дамби. Як повідомляє 28 механізована бригада, наші захисники зуміли розгромити батальйон росіян менш ніж за 2 дні.
Череватий нагадує, що будь-яка водна перешкода є чудовим бар’єром, який може допомогти тим, хто обороняється. Збройні Сили України роблять все можливе для того, щоб позбавити ворога такої переваги.
"Наші воїни сповнені рішучості йти далі, не зважаючи на водні перешкоди. Досвідчені командири на місцях знають, як долати такі виклики", – запевнив заступник командувача Східного угрупування.
Сергій Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Операція Збройних Сил йде за планом
Для Росії Бахмут продовжує відігравати роль не лише військового форпосту, а й інформаційно-пропагандистську. Адже за 10 місяців боїв тут було знищено бойовий потенціал одного з найпотужніших елементів їхнього угрупування – злочинну організацію ПВК "Вагнер".
"Тому якщо зараз російська армія звідси піде, це дуже сильно її дискредитує. Мовляв, "Вагнер" "взяв" Бахмут, а російські збройні сили не змогли його втримати", – припустив Череватий.
Логіка наших дій на Бахмутському напрямку – заподіяти максимальну шкоду ворогу, щоб потім скористатися цим для звільнення наших територій. Саме місто Бахмут не має для Збройних Сил стратегічного значення.
"Командування Сил оборони має певний задум, яким поки що не можна ділитись. Але все йде за нашим планом, і якщо ми втілимо його в життя, то зможемо завдати ворогу значної поразки", – переконаний заступник командувача.
Останні новини з фронту
- Після дуже виснажливих боїв за Бахмут, свіжі сили української армії перейшли до контрнаступальних дій навколо міста ще в травні, взявши під контроль панівні висоти довкола міста.
- Нова хвиля українських атак на позиції загарбників розпочалася минулого тижня. Збройні Сили України захопили ініціативу на цьому напрямку й продовжують звільняти наші території.
- У відповідь на просування Збройних Сил довкола Бахмута, окупанти намагаються контратакувати в районі Лиману. Наші захисники успішно відбивають атаки ворога.