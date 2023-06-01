Ротація військ у Бахмуті триває. Бійці "Вагнера" уже покидають територію міста. Одначе далеко вони не виїхали. Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Куди відходить "Вагнер"

Пригожин 1 червня заявив, що основна частина ПВК "Вагнера" сил мала б виїхати сьогодні. Тих, що залишились, – заберуть до 5 червня. На відео "кухар Путіна" вітає бійців із майбутнім поверненням у тил.

Я розмовляв з деякими командирами високого рівня. Вони справді бачать відхід групи "Вагнера". Але не на територію Росії. За нашою інформацією, вони залишились на території Луганської області,

– заявив Роман Костенко.

За даними полковника СБУ, в Бахмут заходять деякі підрозділи 42-ї десантної дивізії. В її складі також є полк кадирівський полк "Ахмат".

"Будемо очікувати, коли вони поміняються і як розгортатимуться надалі бойові дії", – зазначив Костенко.

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Що далі відбуватиметься в місті

В Бахмуті продовжуватимуться бої. Однак перегрупування військових не зможе так збільшити ефективність ворога, як це було під час заходу ПВК "Вагнера".

З моєї суб'єктивної точки зору, на Бахмут відправляють найсильніші підрозділи. Але кадирівці і поруч не стояли з вагнерівцями. Звичайно, недооцінювати не можна, але такого бойового досвіду, як у "Вагнера", в кадирівців немає. Це люди тіктока,

– зауважив полковник СБУ.

Тому найближчим часом, ймовірно, з'являтимуться нові відео від "тікток військ".

Основною силою в Бахмуті, найпевніше, буде 42-га дивізія і полк, який зайде до міста. Натомість кадирівці будуть десь у другому ешелоні оборони. Навіть якщо "Ахмат" будуть у першому ешелоні – такої ефективності, як від "Вагнера", вже не очікують.

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