Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповування ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, Росія нині хоче завести у Бахмут одні з найкращих підрозділів, які у них лишилися, повідомляє 24 Канал.

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Ворог проводить ротацію під Бахмутом

Череватий підкреслив, що раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже детально проаналізувала ситуацію на Бахмутському напрямку. Там дійсно відбувається ротація, а тому – зменшилася кількість зіткнень.

В останні дні не більше двох – трьох зіткнень було, вчора взагалі не було. Сьогодні два за добу. Проте ворог свої ротаційні заходи щільно прикриває вогнем артилерії – 343 рази за цю добу накрив наші позиції різними типами артилерії, один авіаналіт був. Ми також завдаємо ударів,

– заявив Череватий.

За словами речника Східного угруповування, ЗСУ ліквідували:

78 окупантів, ще 121 – зазнали поранення;

САУ "Гіацинт";

зенітну гармату;

протитанковий ракетний комплекс;

2 польових склади з боєприпасами;

склад з паливно-мастильними матеріалами;

і 3 командних пункти.

Нині у Бахмуті ворог замінює найманців ПВК "Вагнера" армією регулярного війська. Череватий заявив, що росіяни намагаються набрати найкращі підрозділи з тих, що у них лишилися, – повітряно-десантні війська та мотострілецькі підрозділи.

"Проте прибувають вони сюди не в найкращому морально-психологічному стані. Вони бачать, які назустріч їм виходять розбиті підрозділи ПВК "Вагнера". Вони чули, які були жорстокі та кровопролитні бої біля Бахмута", – підкреслив Череватий.

Процес ротації триває. Про результати змін, за словами речника, можна буде спостерігати найближчими днями – поки невідомо, посилило чи послабило це росіян.

Окрім того, Ганн Маляр підкреслювала, що вагнерівці були більш впевнені у своїх діях, ніж війська регулярної армії. Вони мають різні інструменти дисциплінування, а тому відбувається на Бахмутському напрямку певне "розбалансування".

Попри ротацію затишшя у Бахмуті немає

Заступниця міністра оборони підкреслила, що нині просування ЗСУ на Бахмутському напрямку немає, а тому може здатися, що ситуація перейшла у стадію затишшя. Проте Маляр підкреслила, що це не так.

Ми вже перейшли в дещо іншу фразу, тому що ми почали активні дії й зайняли панівні висоти, які збиралися росіяни зайняти. І тепер вони намагаються взяти проактивну позицію і змусити нас перейти в оборону. Ось що означає той період, який відбувається зараз,

– зазначила Ганна Маляр.

Окрім того, українські військовослужбовці зараз у місті виконують задачі, які спрямовані на підвищення боєздатності. Відтак ситуація у Бахмуті лише може здаватися затишшям, однак насправді "обидві сторони готуються і посилюються до того, що буде продовжена боротьба".