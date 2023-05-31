Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Россия сейчас хочет завести в Бахмут одни из лучших оставшихся у них подразделений, сообщает 24 Канал.

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Враг проводит ротацию под Бахмутом.

Череватый подчеркнул, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр уже детально проанализировала ситуацию на Бахмутском направлении. Там действительно происходит ротация, а потому – уменьшилось количество столкновений.

В последние дни не больше двух – трех столкновений было, вчера вообще не было. Сегодня два в сутки. Однако враг свои ротационные меры плотно прикрывает огнем артиллерии – 343 раза за эти сутки накрыл наши позиции разными типами артиллерии, один авианалет был. Мы также наносим удары,

– заявил Череватый.

По словам спикера Восточной группировки, ВСУ ликвидировали:

78 оккупантов, еще 121 – получили ранения;

САУ "Гиацинт";

зенитную пушку;

противотанковый ракетный комплекс;

2 полевых склада с боеприпасами;

состав с горюче-смазочными материалами;

и 3 командных пункта.

В настоящее время в Бахмуте враг заменяет наемников ППК "Вагнера" армией регулярного войска. Череватый заявил, что россияне пытаются набрать лучшие оставшиеся у них подразделения – воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.

"Однако прибывают они сюда не в лучшем морально-психологическом состоянии. Они видят, какие навстречу им выходят разбитые подразделения ППК "Вагнера". Они слышали, какие были жестокие и кровопролитные бои у Бахмута", - подчеркнул Череватый.

Процесс ротации продолжается. О результатах перемен, по словам спикера, можно будет наблюдать в ближайшие дни – пока неизвестно, усилило или ослабило это россиян.

Кроме того, Ганн Маляр подчеркивала, что вагнеровцы были более уверены в своих действиях, чем войска регулярной армии. Они имеют разные инструменты дисциплинирования, поэтому происходит на Бахмутском направлении определенное "разбалансирование".

Несмотря на ротацию затишья в Бахмуте нет

Замминистра обороны подчеркнула, что сейчас продвижения ВСУ на Бахмутском направлении нет, а потому может показаться, что ситуация перешла в стадию затишья. Однако Маляр подчеркнула, что это не так.

Мы уже перешли в несколько иную фразу, потому что мы начали активные действия и заняли господствующие высоты, которые россияне собирались занять. И теперь они пытаются принять проактивную позицию и заставить нас перейти в оборону. Вот что означает тот период, который происходит сейчас,

– отметила Анна Маляр.

Кроме того, украинские военнослужащие сейчас в городе выполняют задачи, направленные на повышение боеспособности. Следовательно, ситуация в Бахмуте только может казаться затишьем, однако на самом деле "обе стороны готовятся и усиливаются к тому, что будет продолжена борьба".