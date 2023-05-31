Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. В то же время Пригожин хочет, чтобы вагнеровцы продолжали зарабатывать ему миллиарды.

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Будущее ЧВК "Вагнера"

Пригожин прекрасно понимает, что собственная ЧВК – это важная карта в будущем игре за власть, когда в России начнется хаос. Вагнеровцы могут сыграть решающую роль в захвате власти Пригожиным и его союзниками.

Секретное желание основателя ЧВК "Вагнера" – отправить своих наемников в Африку. Там их не будут так активно уничтожать, и они будут приносить реальную прибыль.

После вывода вагнеровцев из Бахмута исчезнут поводы для скандалов с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым и постоянное недовольство Путина.

Однако офицер ВСУ сомневается, что Пригожину разрешат отправить вагнеровцев в Африку. Ведь в России осталось немного таких "спецподразделений".

"Я думаю их (вагнеровцев – 24 Канал) все же отправят на ротацию в один из российских регионов для пополнения и отдыха. Однако впоследствии снова бросят в горячую точку на фронт", – сказал Березовец.

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Как Кремль разрешил вывезти вагнеровцев

В настоящее время позиции ЧВК "Вагнера" занимают российские десантники. Кремлевский диктатор Владимир Путин разрешил вагнеровцам выйти из города-крепости, ведь ему было невыгодно, чтобы их разбили в Украине.

По мнению офицера ВСУ, Шойгу и Герасимов, с которыми в последнее время конфликтовал Пригожин, мечтали бы о том, чтобы ЧВК "Вагнера" стерли в прах.

Они (Шойгу и Герасимов – 24 Канал) бы Пригожина давным-давно уже убили, если бы Путин жестко не запретил. То, что существует запрет – очевидно. Ведь зная возможности российских спецслужб и ГРУ, для них ликвидация Пригожина не была бы сверхзадачей.

– отметил Березовец.

Также он рассказал, что для российских военкоров существует запрет в положительном ключе вспоминать о Пригожине. Недавно уволили пропагандиста Константина Долгова, записавшего хвалебное интервью с Пригожиным.

Обратите внимание! Константин Долгов – бывший харьковчанин, предатель, переехавший в Россию и работавший на одном из пропагандистских ресурсов.

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