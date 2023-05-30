Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев. По его мнению, пока Пригожин попытается пересидеть в Африке.
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Пригожин думает о перевороте
Пономарев уверен, что даже если Пригожин сейчас и не собирается устраивать переворот, то все же мысли на этот счет у него есть. В будущем он может попытаться что-то делать в этом направлении.
Конечно, на месте Путина я бы озаботился. Сейчас Пригожин попытается пересидеть в Африке, заработать деньги и посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри России. Он будет реагировать, когда будет критический момент и когда он будет видеть, что для него это возможность и не столь большой риск,
– предположил он.
По словам оппозиционера, когда система путинской власти будет разрушаться, тогда можно будет считать, что это начало действий Пригожина.
Пономарев об амбициях Пригожина: смотрите видео
Путин теряет власть
- Уже долгое время говорят о нарастающем конфликте Пригожина с Кремлем. Владелец вагнеровцев заявил, что если вы, мол, "начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, свободу и стальные яйца – и только тогда вы сможете чего-нибудь достичь". Очевидно, это было обращение к Путину. Такие заявления Пригожин делает достаточно часто.
- Откровенно предлагают отстранить Путина от власти даже некоторые пропагандисты в эфире российского телевидения. Один из них сказал, что "при нынешнем политическом режиме России не светит вернутся в Европу", поэтому нужно избрать другую власть. После этих слов пропагандист, ведущий программу, пытался хоть как-то выйти из ситуации и объявил о "паузе".
- Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что существует много сценариев, которые могут развернуться в случае, если о смерть Владимира Путина станет известно.